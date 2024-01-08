اقتراب مركبتين صغيرتين من سفينة تجارية في ميناء المخا اليمنيّ

تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقريرًا عن اقتراب مركبين صغيرين من سفينة تجارية على بعد حوالى 50 ميلًا بحريًّا، جنوب شرقي ميناء المخا اليمنيّ.



وأوضحت الهيئة أنّه لم تُرى أسلحة وتم الإبلاغ عن أن السفينة وطاقمها بخير.