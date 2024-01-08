وزير الاقتصاد الألماني يبدأ جولة في الشرق الأوسط

أعلن متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية أن الوزير روبرت هابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار، سيغادر اليوم الاثنين في جولة تستغرق ثلاثة أيام بالشرق الأوسط.



وذكر المتحدث للصحفيين أن هابيك سيزور عمان والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية.



وأوضح المتحدث أن هابيك سيناقش خلال الزيارة العلاقات الاقتصادية وجهود السلام في المنطقة.