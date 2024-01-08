إجلاء نحو 300 من سكان بلدة روسية حدودية بعد قصف أوكراني

أجلت السلطات الروسية نحو 300 شخص من سكان مدينة حدودية مع أوكرانيا، تتعرض منذ أيام لهجمات تشنّها قوات كييف، وفق ما أعلن حاكم المنطقة فياتشسلاف غلادكوف.



وقال غلادكوف في مقطع مصور على "تلغرام": "يتم حالياً إيواء نحو 300 من سكان بلغورود، ممن اتخذوا قرارا بالمغادرة موقتاً، في مراكز إيواء" في ثلاث مناطق تقع على مسافة أبعد من الحدود.



وأضاف: "تلقينا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 1300 طلب لإرسال أطفال الى مخيمات مدرسية خارج المدينة، في مناطق أخرى".



واقترح المسؤول المحلي على سكان المدينة الراغبين، إجلاءهم منها، مع ارتفاع وتيرة القصف.