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مسؤول فلسطيني: مصادرة إسرائيل لأراضي الضفة الغربية تضاعفت في 2023
أخبار دولية
2024-01-08 | 06:14
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مسؤول فلسطيني: مصادرة إسرائيل لأراضي الضفة الغربية تضاعفت في 2023
كشف مسؤول فلسطيني اليوم، أن عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية تضاعفت في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
وقال مؤيد شعبان رئيس هيئة مكافحة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية: "خلال العام 2023 صادرت سلطات الاحتلال ما مجموعه 50524 دونما تحت مسميات مختلفة، إعلان محميات طبيعية، أوامر استملاك، أوامر وضع يد مقارنة مع حوالي 24 ألف دونم في عام 2022".
وأضاف شعبان في مؤتمر صحفي في رام الله: "لقد شكلت الإجراءات الاستعمارية لدولة الاحتلال في عام 2023، وعلى الأصعدة كافة، منعطفا خطيرا على المستويات التشريعية والعملياتية التنفيذية على الأرض".
وأشار الى أن "إرهاب المستعمرين أدى إلى تهجير 25 تجمعا بدويا فلسطينيا، 22 تجمعا بدويا منها جرى ترحيلها بُعيد الحرب (الإسرائيلية على قطاع غزة)".
وقال: "تتكون هذه التجمعات من 266 عائلة اشتملت على 1517 فردا جرى ترحيلهم من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى، تركز معظمها شرقي رام الله في السفوح الشرقية تحديدا والأغوار".
ويحظى المستوطنين بدعم الحكومة الاسرائيلية اليمنية برئاسة بنيامين نتنياهو.
وقال شعبان: "بلغ عدد المستعمرين في مستعمرات الضفة الغربية بما فيها القدس ما مجموعه 730330 مستعمرا، موزعين على 180 مستعمرة، و194 بؤرة استعمارية منها 93 بؤرة رعوية".
وأضاف: "في مجمل العام 2023 تم إقامة 18 بؤرة استيطانية جديدة، ثمانية منها أقيمت بعيد السابع من تشرين الأول، أخذت 14 منها شكل بؤر رعوية في محافظات أريحا وطوباس وسلفيت ورام الله ونابلس وأربعة منها أخذت شكل البؤرة السكنية، أقامها مستعمرون على أراض قرى محافظات نابلس وأريحا وطولكرم".
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