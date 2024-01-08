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رئيس الوزراء الفلسطيني يرحب بمساعي جنوب أفريقيا لمحاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية

أخبار دولية
2024-01-08 | 06:19
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رئيس الوزراء الفلسطيني يرحب بمساعي جنوب أفريقيا لمحاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية
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رئيس الوزراء الفلسطيني يرحب بمساعي جنوب أفريقيا لمحاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية اليوم، بجهود جنوب أفريقيا لمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة خلال الحرب التي تواصلها على قطاع غزة.

وطلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها في اتفاقية الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في حربها على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة. وتنفي إسرائيل الاتهامات وقالت إنها ستمثل أمام المحكمة في لاهاي لدحض الاتهامات.

وتدعم جنوب أفريقيا منذ عقود إقامة دولة فلسطينية على الأراضي الي تحتلها إسرائيل. كما شبهت القضية الفلسطينية بقضية الأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري، وهو ما تعارضه إسرائيل بشدة.

وقال أشتيه خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية في رام الله: "يوم الخميس ستقف إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية متهمة بارتكاب مجازر بهدف الإبادة الجماعية بحق شعبنا".

وأضاف: "يوم الخميس يرفع علم جنوب أفريقيا في قلب فلسطين، تلك الدولة التي ستقول أمام محكمة العدل الدولية والعالم إن إسرائيل دولة مجرمة وإنها ترتكب جرائم بحق الفلسطينيين".

وتضطلع محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بحل النزاعات بين الدول. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة يوم الخميس للنظر في الدعوى المستعجلة التي رفعتها جنوب أفريقيا لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال أشتية: "إذا لم يكن ما يجري في قطاع غزة هو جريمة إبادة جماعية فكيف تكون الإبادة الجماعية؟ 22 ألف شهيد و60 ألف جريح، و1.5 مليون نازح في ثلاثة شهور، أليس قطع الماء والكهرباء ومنع الدواء بهدف القتل جريمة إبادة جماعية؟ أليس التهجير والقتل والتطهير العرقي إبادة جماعية؟".

وأضاف: "أن محكمة العدل الدولية يوم الخميس لن تعالج ملفات في الماضي، بل الجرائم تحدث اليوم أمام نظر وسمع كل العالم، بما في ذلك قضاة المحكمة الخمسة عشر الذين نأمل أن يقفوا مع الحقيقة والحق وليس مع الضغوط السياسية".

وتابع: "إنني باسم مجلس الوزراء أتمنى للفريق القانوني التوفيق، وأن تقضي المحكمة بوقف الحرب فورا، ووقف العدوان فورا، وتستمر إجراءات محاكمة إسرائيل في جميع المحاكم الدولية".

أخبار دولية

محمد أشتية

جنوب أفريقيا

إسرائيل

غزة

محكمة العدل الدولية

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