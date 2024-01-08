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إيران تسعى إلى حل سريع لمشكلات تعرقل انطلاق رحلات العمرة
أخبار دولية
2024-01-08 | 06:31
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إيران تسعى إلى حل سريع لمشكلات تعرقل انطلاق رحلات العمرة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إيران تأمل في حل مشكلات تقنية تعرقل سفر الإيرانيين إلى السعودية لتأدية العمرة قريبا
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم، أن إيران تأمل في حل مشكلات تقنية تعرقل سفر الإيرانيين إلى السعودية لتأدية العمرة قريبا.
وأعلنت إيران في كانون الأول أن أول رحلات العمرة ستنطلق في 19 كانون الأول بعد اتفاق بين طهران والرياض للسماح بعودة رحلات العمرة بعد توقف لثماني سنوات.
لكن المتحدث باسم الخطوط الجوية الإيرانية حسام قربان علي قال للتلفزيون الرسمي إن هذه الرحلة والرحلات التالية لها ألغيت لأن الرياض لم تقدم "التصاريح النهائية اللازمة" لدخول الطائرات الإيرانية إلى المطارات السعودية.
وقال كنعاني خلال مؤتمر صحفي نقله التلفزيون اليوم: "الجهات المعنية... قدمت معلومات واسعة بهذا الخصوص والتأخر مسألة تقنية فقط وليس لها أي سبب سياسي".
وأضاف: "السعودية ملتزمة تماما بهذا الشأن والمؤسسات ذات الصلة في بلادنا تبذل أيضا جهودا لحل هذه القضية ونأمل أن يتم حل العقبة التقنیة أيضا".
ولم تعلق السعودية على الأمر.
وأشار كنعاني إلى أن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية موجود في السعودية مع فريق من الخبراء لحل المشكلات.
وذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أن ممثلين لمنظمة الطيران المدني الإيرانية موجودون أيضا في المملكة لمعالجة هذه المسائل.
أخبار دولية
ناصر كنعاني
إيران
السعودية
العمرة
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