ألمانيا: لن نقف في طريق تسليم المزيد من طائرات يوروفايتر إلى السعودية

أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشار أولاف شولتس لن يقف في طريق تسليم المزيد من طائرات يوروفايتر إلى السعودية، مكررا تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك.وقالت بيربوك للصحفيين خلال زيارة إلى إسرائيل: "لا نرى أن الحكومة الألمانية تعارض الاعتبارات البريطانية بشأن (إرسال) المزيد من طائرات يوروفايتر للسعودية".وردا على سؤال في مؤتمر صحفي حول موقف شولتس بشأن هذه المسألة، قال المتحدث باسم الحكومة "المستشار يتشارك هذا التقييم".