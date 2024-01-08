كنعاني: مشكلة احتلالِ فلسطين يجب أن تُحل

أكد المتحدثُ بإسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، أنّ مشكلةَ احتلالِ فلسطين يجب أن تُحل.



ورأى أنّ هذا الأمرُ لا يمكن أن يتحققَ بناءً على مخططاتٍ أُحادية مقدَمة، لصالحِ الكِيان الصهيونيّ.



وقال: "يجب أن يكونَ أيُّ حوارٍ، في هذا الشأن، في إطارِ الحوار الفلسطينيّ -الفلسطينيّ."