25 قتيلا في حادث بين حافلة وشاحنة في ولاية باهيا البرازيلية

أعلن جهاز الإسعاف في ولاية باهيا البرازيلية، مقتل 25 شخصا في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة في الولاية في شمال شرق البرازيل.



وجاء في تقرير عن الحادث: "تدخل المسعفون العسكريون بعد حادث أسفر عن مقتل 25 شخصا على الطريق السريع قرب مدينة غافيو" على بعد حوالى 250 كيلومترا من سالفادور عاصمة ولاية باهيا.