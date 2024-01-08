العاهل الأردني: إسرائيل خلقت جيلا كاملا من الأيتام بسبب الحرب في غزة

اعلن العاهل الأردني الملك عبد الله اليوم الاثنين إن إسرائيل خلقت جيلا كاملا من الأيتام بسبب الحرب في غزة، مضيفا أن نحو 30 ألفا معظمهم نساء وأطفال قتلوا أو فقدوا نتيجة الصراع.



وفي تصريحات ألقاها في رواندا، قال الملك عبد الله إن الدرس الذي يجب استخلاصه هو أن "العدوان العشوائي" الإسرائيلي في غزة لن يضمن أمنها أبدا.



ونشرت تصريحاته في وسائل الإعلام الرسمية عقب بيان صادر عن القصر الملكي.