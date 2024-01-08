ميرسك وهاباج لويد: لا صفقات مع الحوثيين لتفادي الهجمات في البحر الأحمر

أعلنت شركتا هاباج لويد وميرسك للشحن البحري انهما لم تبرما أي اتفاقات مع الحوثيين المتحالفين من إيران لتفادي تعرض سفنهما لهجمات في البحر الأحمر، ونفت الشركتان تقريرا ذكر أن بعض شركات الشحن بدأت في إبرام مثل هذه الصفقات.



وتسبب التقرير الذي نشره موقع شيبينج ووتش المعني بالشحن في انخفاض أسهم الشركتين.