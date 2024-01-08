سريلانكا تنضم إلى التحالف البحري الدولي المناهض للحوثيين

أعلنت البحرية السريلانكية انضمامها إلى التحالف البحري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ويقوم بدوريات في البحر الأحمر لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين في اليمن.وقال المتحدث باسم القوات البحرية السريلانكية غايان ويكراماسوريا: "سننضم إلى العملية المسماة حارس الرخاء والتي تقودها البحرية الأميركية"، معلناً نشر زورق دورية مع طاقم يضم أكثر من مئة بحّار.وأكّد الرئيس السريلانكي رانيل ويكرمسينغي أن الهجمات التي اطلقها الحوثيون تسببت برفع تكلفة نقل البضائع وأثّرت على صادرات الملابس والشاي.وأكد ويكراماسوريا أن الزورق الذي نُشر لن يشكّل تكلفة إضافية على سريلانكا لأنّه يتولى أصلاً مراقبة الحدود البحرية للبلاد.ويضم التحالف البحري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، بريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنروج ودول أخرى.