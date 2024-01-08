نتنياهو يؤكد عزمه القيام بما يلزم لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم

أكّد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه القيام بما يلزم لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم مرة أخرى.وأتى حديث نتنياهو أثناء تفقده مع وزير الاقتصاد الاسرائيلي نير بركات، اللواء 769 حيرام الذي يخوض معركة على الحدود الشمالية مع لبنان.