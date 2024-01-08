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بلينكن يلتقي الأمير محمد بن سلمان في السعودية
أخبار دولية
2024-01-08 | 10:58
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بلينكن يلتقي الأمير محمد بن سلمان في السعودية
بلينكن يلتقي الأمير محمد بن سلمان في السعودية
يجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساء الإثنين محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تتمحور على الحرب في قطاع غزة، حسب ما أفاد مصور في الوفد الإعلامي المرافق للوزير.
ويعقد الإجتماع خلف أبواب مغلقة على مشارف مدينة العلا التاريخية في السعودية ويأتي قبيل توجّه بلينكن إلى إسرائيل في وقت متأخر الإثنين. وووصل وزير الخارجية الأميركي إلى المملكة آتيًا من الإمارات في إطار جولة في الشرق الأوسط شملت أيضًا تركيا واليونان والأردن وقطر، في وقت تشهد المنطقة توترات شديدة على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
أخبار دولية
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