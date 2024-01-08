حركة الجهاد الإسلامي تنشر فيديو يظهر رهينة إسرائيليًا في غزة على قيد الحياة

حركة الجهاد الإسلامي تنشر فيديو يظهر رهينة إسرائيليًا في غزة على قيد الحياة

نشرت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الإثنين شريط فيديو يظهر أحد الرهائن الإسرائيليين على قيد الحياة، من بين 132 رهينة لا يزالون محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم السابع من تشرين الأول داخل إسرائيل.



وفي المقطع المصور، يتحدث الرهينة الإسرائيلي باللغتين الإنكليزية والعبرية، وخلفه راية الجهاد الإسلامي مطالبًا بإطلاق سراحه. ويرثي أيضًا الرهينة تامير هادار الذي أعلنت السلطات الإسرائيلية وفاته في مطلع كانون الثاني.

