بايدن لا يفكر في إقالة أوستن

اعلن مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يفكر في إقالة وزير الدفاع لويد أوستن، بعد تكتم الوزير لأيام على إقامته في مستشفى لتلقي الرعاية الصحية.



وردا على سؤال عما إذا كان أوستن قد غاب عن الوعي على الإطلاق منذ الأول من كانون الثاني وما إذا كان البيت الأبيض قد تم إبلاغه بذلك، نفى المسؤول علمه بالأمر.