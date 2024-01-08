حبس 10 شرطيين في الجزائر في قضية تسلل رجل لحجرة هبوط طائرة إتجهت إلى باريس

حبس 10 شرطيين في الجزائر في قضية تسلل رجل لحجرة هبوط طائرة إتجهت إلى باريس

أمرت النيابة في محكمة وهران الإثنين بحبس عشرة شرطيين وميكانيكي من الخطوط الجوية الجزائرية لاتهامهم في قضية تسلل رجل إلى حجرة معدات الهبوط في طائرة تجارية أقلعت من الجزائر إلى باريس، بحسب بيان للمحكمة.



وفي 28 كانون الأول، عثر على رجل مختبئًا في حجرة معدات الهبوط في طائرة تجارية أقلعت من الجزائر إلى باريس مصابًا بانخفاض حاد في درجة حرارة الجسم لكن على قيد الحياة.



وجاء في البيان: "تبعًا لنتائج التحقيق الإبتدائي المجرى من طرف مصلحة التحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي (التابعة للجيش) في واقعة تسلل شخص إلى غرفة إنطواء نظام العجلات لطائرة الخطوط الجوية الجزائرية في مطار أحمد بن بلة بوهران في رحلتها المتوجهة إلى باريس، تم فتح تحقيق قضائي ضد 10 من ضباط وأعوان الشرطة العاملين في المطار وميكانيكي تابع لشركة الخطوط الجوية الجزائرية".



وأشار البيان إلى أن "التهم الموجهة لهم هي جنح إرتكاب فعل غير عمدي من شأنه تعريض للهلاك الأشخاص الموجودين داخل الطائرة وتعريض حياة الغير أو سلامتهم الجسدية مباشرة للخطر وارتكاب عمل يعرض أمن الطائرة للخطر".



وأوضح أنه "تم إستجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق والذي أصدر أوامر بإيداعهم الحبس المؤقت طبقًا لقانون العقوبات والقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.