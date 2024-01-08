الرئاسة الفرنسية: استقالة رئيسة الوزراء إليزابيت بورن

أعلنت الرئاسة الفرنسية استقالة رئيسة الوزراء إليزابيت بورن من منصبها.



وتأتي الاستقالة في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.

