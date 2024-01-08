الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئاسة الفرنسية: استقالة رئيسة الوزراء إليزابيت بورن

أخبار دولية
2024-01-08 | 12:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئاسة الفرنسية: استقالة رئيسة الوزراء إليزابيت بورن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئاسة الفرنسية: استقالة رئيسة الوزراء إليزابيت بورن

أعلنت الرئاسة الفرنسية استقالة رئيسة الوزراء إليزابيت بورن من منصبها.

وتأتي الاستقالة في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.

آخر الأخبار

أخبار دولية

الفرنسية:

استقالة

رئيسة

الوزراء

إليزابيت

LBCI التالي
فيضانات في أستراليا ومحاولات إنقاذ
قوانين في أستراليا تحظر التحية النازية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
منوعات
17:11

مجموعة من الرجال اغتصبوا سيدة حامل في هذا البلد... وهذا العقاب الّذي يليق بهم!

LBCI
أمن وقضاء
17:09

قتيل جراء تدهور سيارة على طريق عام عنايا

LBCI
أخبار دولية
17:04

مصرع أربعة أطفال على الأقل جراء حريق في مستشفى في جنوب العراق

LBCI
أخبار دولية
17:02

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل مسؤول في حماس في سوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:04

مصرع أربعة أطفال على الأقل جراء حريق في مستشفى في جنوب العراق

LBCI
أخبار دولية
17:02

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل مسؤول في حماس في سوريا

LBCI
أخبار دولية
16:46

زلزال بقوة 6,7 درجات قبالة سواحل الفيليبين

LBCI
أخبار دولية
15:29

بلينكن يصل إلى إسرائيل لمباحثات حول الحرب في غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
17:11

مجموعة من الرجال اغتصبوا سيدة حامل في هذا البلد... وهذا العقاب الّذي يليق بهم!

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-07

البطريرك الراعي يصل الى صور لدعم أهالي الجنوب

LBCI
أخبار دولية
2023-12-05

بوتين يزور الإمارات والسعودية الأربعاء

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-29

الجزيرة نقلا عن بلدية غزة: الاحتلال دمر مبنى الأرشيف المركزي وأعدم آلاف الوثائق التاريخية التي يعود عمرها لأكثر من 100 عام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:27

هل إنعكس تصاعد المواجهات الجنوبية على حركة النزوح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

السعودي "يزيد الراجحي" يخطف صدارة رالي داكار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

قرصنة المطار... من الخارج أم من أهل البيت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

تل أبيب تستعد لتبرير مسار جبهتين أمام بلينكن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

من هي أبرز الشخصيات والقيادات التي اغتالتها إسرائيل في لبنان؟

LBCI
أخبار دولية
13:39

الخوف من الموت من الحرب لم يعد وحده هاجس الغزاويين إنما شبح الموت جوعًا أيضًا... فكيف ستستجيب الجهات الصحية العالمية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

هوكستين يواصل إعداد خطة معالجة الوضع الحدودي بين لبنان وإسرائيل

LBCI
أخبار دولية
13:35

وزير الخارجية الأميركية في الإمارات والسعودية... ماذا يفعل هناك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

اسرائيل تخوض حربا نفسية ضد المقاومة بأساليب مختلفة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:03

معلومات للـLBCI: استشهاد مسؤول ميداني في حزب الله في الغارة الاسرائيلية على سيارة رباعية الدفع في خربة سلم

LBCI
فنّ
06:16

الكاميرا ترصد نادين نسيب نجيم مع ويل سميث... "تحجج بالحوار معها للتقرّب منها"

LBCI
خبر عاجل
04:29

البابا فرنسيس يندد بهجوم حماس في 7 تشرين الأوّل باعتباره عملًا فظيعًا من الإرهاب والتطرف ويجدد الدعوة إلى الإفراج فورًا عن الرهائن وإلى وقف إطلاق النار على الجبهات كلها بما في ذلك لبنان

LBCI
خبر عاجل
06:40

الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار تخلية سبيل أمل شعبان

LBCI
فنّ
06:23

ظهور ملكات جمال لبنان في زفاف رينا شيباني... روزاريتا طويل تحبس الأنفاس ورهف عبدالله بكامل أناقتها (صور)

LBCI
خبر عاجل
10:14

رئيس مطار بيروت فادي الحسن: الشاشات عادت للعمل بشكل طبيعي أما جرارات الحقائب فنعمل على اعادة وضعها للشكل الطبيعي بشكل تدريجي وحاليا يُشغّل التفتيش يدوياً أما السكانر فلم تتأثر

LBCI
فنّ
06:33

"الأيقونة في شاليه" و"الكرامة في أزمة"... فنانون لبنانيون عاجزون: 20% منهم من دون عمل وآخرون تخلى المنتجون عن خدماتهم!

LBCI
حال الطقس
01:17

لبنان يشهد منخفضًا جويًا قريبًا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More