شولتس ينتقد دول الاتحاد الأوروبي لضعف الدعم العسكري لأوكرانيا

رأى المستشار الألماني أولاف شولتس أن غالبية دول الاتحاد الأوروبي لا تقدم ما يكفي من الأسلحة لدعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، داعيا الحلفاء إلى تعزيز الجهود.



وأكد شولتس أهمية الدور الأوروبي حاليا في ظل توقف المساعدات العسكرية الأميركية انتظارا لموافقة الكونجرس، مكررا تصريحات سابقة أكد فيها استمرار دعم الحكومة الألمانية لكييف طالما ظل ذلك ضروريا.