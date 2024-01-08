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الخوف من الموت من الحرب لم يعد وحده هاجس الغزاويين إنما شبح الموت جوعًا أيضًا... فكيف ستستجيب الجهات الصحية العالمية؟

الخوف من الموت من الحرب لم يعد وحده هاجس الغزاويين إنما شبح الموت جوعًا أيضًا... فكيف ستستجيب الجهات الصحية العالمية؟