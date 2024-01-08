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مقتل حسن عكاشة في سوريا

أخبار دولية
2024-01-08 | 14:29
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مقتل حسن عكاشة في سوريا
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مقتل حسن عكاشة في سوريا

اعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إنه قتل شخصية رئيسية في سوريا مسؤولة عن هجمات حماس الصاروخية على إسرائيل.
 
وأضاف أنه "قضى على حسن عكاشة في بيت جن في سوريا. كان شخصية رئيسية مسؤولة عن الصواريخ التي أطلقتها حماس من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية".
 
وتابع "لن نسمح بالإرهاب من الأراضي السورية ونحمل سوريا مسؤولية كل الأنشطة التي تنطلق من أراضيها".

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