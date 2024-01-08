بلينكن يصل إلى إسرائيل لمباحثات حول الحرب في غزة

بلينكن يصل إلى إسرائيل لمباحثات حول الحرب في غزة



وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساء الإثنين إلى تل أبيب حيث سيجري في اليوم التالي مناقشات يتوقع أن تكون صعبة مع السلطات الإسرائيلية، مع تشديده على وجوب الحد من الضحايا المدنيين الفلسطينيين في غزة.



ويعتزم بلينكن، القادم من السعودية، الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن مستقبل قطاع غزة، بناءً على ما سمعه في مختلف العواصم العربية خلال جولته الشرق أوسطية.

