زلزال بقوة 6,7 درجات قبالة سواحل الفيليبين

وقع زلزال بقوة 6,7 درجات فجر الثلاثاء في المحيط الهادىء، قبالة سواحل الفيليبين، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.وضرب الزلزال على عمق 70 كلم وعلى بعد نحو مئة كلم إلى جنوب شرق ولاية سارانغاني، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إلا أنه لم يطلق تحذيرًا من وقوع تسونامي وفق النظام الأميركي للتحذير من موجات المد البحري.