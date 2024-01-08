الجيش الإسرائيلي يعلن قتل مسؤول في حماس في سوريا

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل مسؤول في حماس في سوريا



أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين أنه قتل مسؤولًا في حماس في سوريا، يقف وراء الهجمات الصاروخية للحركة على إسرائيل.



وأكد الجيش "القضاء" على حسن عكاشة في بيت جن، الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية والقريبة من مرتفعات الجولان التي ضمتها إسرائيل.



وقال الجيش في بيان إن "عكاشة كان مسؤول عميلات إطلاق القذائف الصاروخية لحماس من داخل الأراضي السورية نحو إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة".



وأضاف: "منذ بداية الحرب، وجه عكاشة خلايا إرهابية لحماس نفذت عمليات إطلاق قذائف صاروخية من سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية".



ويأتي الإعلان عن قتله وسط تصاعد التوتر الإقليمي على وقع الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة.