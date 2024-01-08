مصرع أربعة أطفال على الأقل جراء حريق في مستشفى في جنوب العراق

مصرع أربعة أطفال على الأقل جراء حريق في مستشفى في جنوب العراق

أدى حريق إندلع في مستشفى للولادة في جنوب العراق مساء الإثنين إلى مصرع أربعة أطفال على الأقل، وإصابة نحو 20 آخرين بالإختناق، كما أفاد وزير الصحة والهلال الأحمر الذي قال إن سبب الحريق "تماس كهربائي".



وأفاد بيان نشره الهلال الأحمر عبر موقع فيسبوك بوفاة أربعة أطفال جراء حريق مستشفى النسائية والأطفال في مركز محافظة الديوانية الواقعة في جنوب العراق، وهو أحد المستشفيين الرئيسيين الحكوميين الموجودين في المدينة.



وأشار مصدر طبي إلى أن الدخان تسبب بعشرين حالة إختناق.



وأوضح وزير الصحة صالح الحسناوي خلال مؤتمر صحافي من المستشفى أن "الحريق حصل خارج قاعات المستشفى في أنقاض بعضها ورقية ومواد أخرى لشركة تعمل على تأهيل المستشفى".



وقال إن "ذلك أدى إلى تسرب الدخان إلى داخل المستشفى، لكن لم تتسرب النيران إليه".