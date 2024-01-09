سيارة تصطدم بسياج البيت الأبيض وتوقيف السائق

أعلنت السلطات الأميركية أنّها أوقفت الإثنين قرب البيت الأبيض سائق سيارة إثر اصطدامها بسياج المقرّ الرئاسي، من دون أن يتّضح في الحال ما إذا كان الأمر مجرد حادث مروري عرضي أم فعلاً متقصّداً.



وأوضح جهاز "الخدمة السرية" المولج خصوصاً حماية الرئيس وكبار مسؤولي الدولة إنّ الرئيس جو بايدن لم يكن في البيت الأبيض عند حدوث الواقعة.



وقال المتحدّث باسم جهاز الخدمة السرية أنتوني غوغليلمي في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً) إنّه "قبل الساعة السادسة مساء بقليل (23,00 ت غ)، اصطدمت سيارة ببوابة خارجية لمجمّع البيت الأبيض".



وأضاف "تمّ احتجاز السائق ونجري تحقيقاً حول سبب الحادث وطريقة حدوثه".



ولفت المتحدّث إلى أنّ الرئيس بايدن كان خارج واشنطن عند وقوع الحادثة.