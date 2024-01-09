السجن عامين لعسكري في البحرية الأميركية بتهمة التجسس لحساب الصين

أعلنت وزارة العدل الأميركية الإثنين أنّ حُكماً بالسجن لمدّة 27 شهراً صدر بحقّ عسكري في سلاح البحرية الأميركية بعد إدانته بتهمة التجسّس لحساب الصين.



وقالت الوزارة في بيان إنّ وينينغ تشاو (26 عاماً) كان عسكرياً في القاعدة البحرية بمقاطعة فينتورا (شمال غرب لوس أنجلوس) وتمّ توقيفه في آب/أغسطس في كاليفورنيا (غرب).



وأضافت أنّه أقرّ في تشرين الأول بذنبه ببيع معلومات حسّاسة لمسؤول في الاستخبارات الصينية.