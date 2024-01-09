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مصادر مخابراتية: طائرات أردنية تقصف تجار مخدرات مرتبطين بإيران داخل سوريا

أخبار دولية
2024-01-09 | 00:10
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مصادر مخابراتية: طائرات أردنية تقصف تجار مخدرات مرتبطين بإيران داخل سوريا
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مصادر مخابراتية: طائرات أردنية تقصف تجار مخدرات مرتبطين بإيران داخل سوريا

أعلنت مصادر مخابرات إقليمية ان طائرات أردنية نفذت أربع ضربات داخل سوريا اليوم الثلاثاء في ثاني غارة من نوعها خلال أسبوع تستهدف ما يُشتبه بأنها مزارع ومخابئ لمهربي المخدرات المرتبطين بإيران.
 
وكثف الجيش الأردني حملته على تجار المخدرات بعد اشتباكات الشهر الماضي مع عشرات الأشخاص الذين يُشتبه بأن لهم صلات بجماعات مسلحة موالية لإيران، والذين كانوا يحملون كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات عبر الحدود مع سوريا.
 
ويتهم الأردن وحلفاؤه الغربيون حزب الله اللبناني وفصائل مسلحة أخرى موالية لإيران تسيطر على جزء كبير من جنوب سوريا بالوقوف وراء زيادة التهريب.
 
وترفض إيران وحزب الله هذه المزاعم ووصفاها بأنها مؤامرة غربية على سوريا، التي تنفي التواطؤ مع فصائل مسلحة مدعومة من إيران تربطها المعارضة بقواتها الأمنية.
 

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