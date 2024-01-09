رئيس غواتيمالا المنتخب يؤكد أنّ لا شيء يمكن أن يوقف تنصيبه

شدّد رئيس غواتيمالا المنتخب برناردو أريفالو الإثنين على أنّ لا شيء يمكن أن يوقف تنصيبه في نهاية هذا الأسبوع، وذلك لدى إعلانه تشكيلة حكومته المؤلفة من 14 عضواً والتي قال إنّها ستنفّذ حملته لمكافحة الفساد.



ومنذ فوزه المفاجئ في الانتخابات التي أجريت في آب الماضي، يواجه أريفالو سلسلة عقبات وضعها في طريقه مدّعون عامّون متحالفون مع الطبقة الحاكمة في غواتيمالا والمتّهمة بالفساد.



ويواجه الرئيس البالغ من العمر 65 عاماً محاولات يبذلها مكتب المدّعي العام لإلغاء نتائج الانتخابات وحظر حزبه السياسي.



وقال أريفالو "من الناحية القانونية، لا يمكن" منع أداء القسم الأحد، مندّداً بـ"انقلاب بطيء".