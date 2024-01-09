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إعلان حال طوارئ في الإكوادور بعد هروب زعيم أخطر عصابة إجرامية من سجنه

أخبار دولية
2024-01-09 | 00:14
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إعلان حال طوارئ في الإكوادور بعد هروب زعيم أخطر عصابة إجرامية من سجنه
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إعلان حال طوارئ في الإكوادور بعد هروب زعيم أخطر عصابة إجرامية من سجنه

أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا الإثنين حال الطوارئ في سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك في السجون، بعد هروب خوسيه أدولفو ماسياس، زعيم أخطر عصابة إجرامية في البلاد، من سجنه وحصول أعمال شغب وعصيان في عدد من السجون.
     
وقال الرئيس في منشور على إنستغرام "لقد وقّعتُ للتوّ مرسوم إعلان حال الطوارئ لتوفير كامل الدعم السياسي والقانوني للقوات المسلّحة في عملياتها".
     
وتجيز حالة الطوارئ للحكومة الاستعانة بالجيش لحفظ النظام العام في سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك داخل السجون.
     
وأرفقت حالة الطوارئ مع فرض حظر تجوّل ليلي من الساعة 23,00 وحتى الساعة 05,00 بالتوقيت المحلي.

أخبار دولية

طوارئ

الإكوادور

عصابة

إجرامية

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