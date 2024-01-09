الجيش الاسرائيلي: مقتل 40 فلسطينيا ومداهمة تجمع للمسلحين في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل نحو 40 مقاتلا فلسطينيا وداهم تجمعا للمسلحين، مؤكدا أنه كشف ايضا فتحات أنفاق خلال عمليات موسعة في خان يونس بجنوب قطاع غزة.



وفي ملخص للعمليات منذ أمس الاثنين، قال الجيش الإسرائيلي إن الطائرات قصفت مقاتلين من حماس في المغازي بوسط غزة.