ارتفاع حصيلة قتلى زلزال اليابان

ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب وسط اليايان في الأول من كانون الثاني إلى 202 قتيل، على ما أعلنت السلطات في إقليم أيشيكاوا.



وخفّضت السلطات عدد الأشخاص الذين لا يزالون في عداد المفقودين إلى 102 في مقابل 120 في الحصيلة السابقة.



وكان ضرب زلزال بقوة 7,5 درجات اليابان في أول أيام السنة ما أدى إلى انهيار أبنية واندلاع حرائق وتضرر بنى تحتية في شبه جزيرة نوتو على جزيرة هونشو الرئيسية في البلاد فيما كانت العائلات تحتفل برأس السنة.

