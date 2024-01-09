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الصين تعلن إطلاق قمر اصطناعي بنجاح

أخبار دولية
2024-01-09 | 03:40
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الصين تعلن إطلاق قمر اصطناعي بنجاح
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الصين تعلن إطلاق قمر اصطناعي بنجاح

أطلقت الصين بنجاح قمرا اصطناعيا لأغراض مراقبة الفضاء، على ما ذكرت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية.
     
وأوضح التلفزيون أن "الصين أطلقت بنجاح القمر الاصطناعي أينشتاين بروب مستخدمة الصاروخ لونغ-مارتش-2سي في مركز شينتشانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية وقد وضع القمر في المدار المحدد بنجاح تام".
     
وحصلت عملية الإطلاق عند الساعة 15,03 بالتوقيت المحلي (الساعة 07,03 ت غ) على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
     
وأثارت عملية الاطلاق قلقا فوريا في تايوان حيث أصدرت السلطات تحذيرات أمنية عبر الهاتف داعية السكان إلى توخي الحذر في ظل توترات مع الصين وقبل أربعة أيام من انتخابات رئاسية في هذه الجزيرة. 

ويبعد مركز الاقلاع حوالى ألفي كيلومتر عن تايبيه.
     
وأوضحت شينخوا أن القمر "سيراقب ظواهر عابرة غريبة في الكون شبيهة بوميض  ألعاب نارية بهدف الكشف عن الجوانب العنيفة وغير المعروفة الكثيرة للكون".

أخبار دولية

قمر اصطناعي

الصين

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