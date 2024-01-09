بلينكن: هناك فرصة "لاندماج" إسرائيل في الشرق الأوسط بعد "هذه المرحلة الصعبة"

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء أن هناك "فرصة حقيقية" لإسرائيل "للاندماج في الشرق الأوسط"، لكن يجب تخطي "هذه المرحلة الصعبة".



وقال بلينكن الذي وصل الى إسرائيل قادما من السعودية، بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، "أعتقد أن هناك فعلا فرصة حقيقية لاندماج (إسرائيل) في الشرق الأوسط، لكن علينا أن نتخطى هذه المرحلة الصعبة جدا".

