سفيرة أذربيجان في باريس تعلن توقيف فرنسي في أذربيجان بشبهة "التجسس"

اعلنت سفيرة أذربيجان في باريس عن توقيف مواطن فرنسي في أذربيجان في الرابع من كانون الأول بشبهة "التجسس"، على خلفية توترات دبلوماسية شديدة بين البلدين.



وأوضحت السفيرة ليلى عبدلايفا "أوقف مارتن ريان في الرابع من كانون الأول بشبهة القيام بأعمال تجسس". وأضافت "في وقت لاحق أمر القضاء بحبسه لفترة أربعة أشهر" مشيرة إلى أنه "ما أن أوقف، أبلغت سفارة باكو بذلك في مذكرة شفهية".

