هنية يدعو الدول الإسلامية الى "دعم المقاومة بالسلاح": اسرائيل لن تستطيع استرداد أسراها إلا بالإفراج عن جميع أسرانا

حث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الدول الإسلامية على "دعم المقاومة بالسلاح"، وذلك مع استمرار الحرب مع إسرائيل في قطاع غزة.



وقال هنية، في كلمة له أمام مؤتمر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: "دور الأمة وعلمائها دور كبير على محور دعم المقاومة، ونرى أن دول العالم تصب السلاح إلى الاحتلال عبر جسور جوية وحاملات طائرات، وآن الأوان لدعم المقاومة بالسلاح، لأن هذه معركة الأقصى، وليست معركة الشعب الفلسطيني وحده".



وشدد هنية على أن " الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع استرداد أسراه مطلقا إلا بالإفراج عن جميع أسرانا في سجونه".