وزارة الصحة التابعة لحماس تعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 23210 قتلى

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الثلاثاء ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 23210 قتلى منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول.



وأفادت الوزارة في بيان أن حصيلة الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بلغت 126 قتيلا، مشيرة الى إصابة 59167 شخصا بجروح منذ بدء الحرب. وغالبية القتلى والجرحى من النساء والأطفال.