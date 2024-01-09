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وزارة النقل الإسرائيلية: نحاول استيضاح قرار شركة كوسكو بشأن ما تردد عن وقف الشحن إلى إسرائيل
أخبار دولية
2024-01-09 | 04:54
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وزارة النقل الإسرائيلية: نحاول استيضاح قرار شركة كوسكو بشأن ما تردد عن وقف الشحن إلى إسرائيل
أوضحت وزارة النقل الإسرائيلية أنها تحاول استيضاح قرار شركة الشحن الصينية كوسكو بشأن ما تردد عن وقف الشحن إلى إسرائيل.
وقالت وزارة النقل الإسرائيلية ردا على استفسار من رويترز: "إدارة الشحن والموانئ تعمل مع الجهات المعنية لاستيضاح إعلان شركة الشحن الصينية وقف الإبحار إلى إسرائيل".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية هذا الأسبوع أن كوسكو أوقفت الشحن إلى إسرائيل، فيما لم تعلق الشركة بعد.
أخبار دولية
شركة كوسكو
الصين
اسرائيل
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