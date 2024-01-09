وزيرة الخارجية الألمانية: ألمانيا ومصر متفقتان على أن غزة والضفة الغربية ملك للفلسطينيين

شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ، خلال زيارة لمصر، على أن المجتمع الدولي عليه التزام بتنظيم الأمن في غزة بعد الحرب.



ورأت أنه يتعين على سلطة فلسطينية خضعت للإصلاح أن تلعب دورا حاسما في المستقبل.



من جهة أخرى، اشارت بيربوك إلى أن مصر وألمانيا متفقتان على أن غزة والضفة الغربية ملك للفلسطينيين.



وشددت على أن معاناة الفلسطينيين في غزة لا يمكن أن تستمر، مؤكدة أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير ملموسة الآن لضمان وصول المساعدات إلى السكان هناك.