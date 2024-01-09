ماكرون كلف غابريال أتال تشكيل الحكومة

كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء وزير التربية غابريال أتال (34 عاما) تشكيل الحكومة، كما أعلن اإليزيه في بيان، ليكون أصغر رئيس حكومة في تاريخ الجمهورية وأول مثلي جنسيا علنا.



ويتولى أتال رئاسة الحكومة خلفا لإليزابيت بورن التي استقالت الإثنين بعدما شغلت المنصب مدة ثلاث سنوات.

