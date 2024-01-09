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أدرعي: حزب الله يخاطر بمستقبل المنطقة من أجل حماس

أخبار دولية
2024-01-09 | 07:13
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أدرعي: حزب الله يخاطر بمستقبل المنطقة من أجل حماس
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أدرعي: حزب الله يخاطر بمستقبل المنطقة من أجل حماس

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي عبر منصة X "حزب الله هو الذي يجر لبنان إلى حرب غير ضرورية - لصالح حماس.  حزب الله يسعى إلى التصعيد على الرغم من التدمير غير المرغوب فيه الذي قد يحمله لشعب لبنان - بالإضافة إلى المعاناة غير الضرورية التي يسببها بالفعل لشعب جنوب لبنان - ومن أجل ماذا؟ من أجل حماس، حزب الله يخاطر بمستقبل المنطقة - من أجل حماس.

رسالتنا واضحة: شعب إسرائيل، وشعب غزة، وشعب لبنان، وبالفعل كل المنطقة - يستحقون مستقبلًا من السلام والتقدم والازدهار - وليس الموت والدمار الذي يسعى اليهما كل من حماس وحزب الله وغيرها من الارهابيين والميليشيات الإرهابية".

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