أدرعي: حزب الله يخاطر بمستقبل المنطقة من أجل حماس

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي عبر منصة X "حزب الله هو الذي يجر لبنان إلى حرب غير ضرورية - لصالح حماس. حزب الله يسعى إلى التصعيد على الرغم من التدمير غير المرغوب فيه الذي قد يحمله لشعب لبنان - بالإضافة إلى المعاناة غير الضرورية التي يسببها بالفعل لشعب جنوب لبنان - ومن أجل ماذا؟ من أجل حماس، حزب الله يخاطر بمستقبل المنطقة - من أجل حماس.



رسالتنا واضحة: شعب إسرائيل، وشعب غزة، وشعب لبنان، وبالفعل كل المنطقة - يستحقون مستقبلًا من السلام والتقدم والازدهار - وليس الموت والدمار الذي يسعى اليهما كل من حماس وحزب الله وغيرها من الارهابيين والميليشيات الإرهابية".

