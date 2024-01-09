ميقاتي بعد لقاء لاكروا: استعداد لبنان الدخول في مفاوضات لتحقيق عملية استقرار طويلة الامد

عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقاء مع وكيل الامين العام للامم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، في حضور المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الـ"يونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو، المستشار السياسي هيرفيه لو كوك ومستشاري رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي، التطورات في الجنوب والمساعي الجارية لوقف الحرب على غزة.



وجدد رئيس الحكومة تأكيد "مطالبة المجتمع الدولي بوقف العدوان الاسرائيلي"، وقال: "نحن طلاب استقرار دائم وندعو الى حل سلمي دائم، لكن في المقابل تصلنا تحذيرات عبر موفدين دوليين من حرب على لبنان. الموقف الذي اكرره لهؤلاء الموفدين هو: هل انتم تدعمون فكرة التدمير؟ وهل ما يحصل في غزة امر مقبول؟"، وكرر"استعداد لبنان الدخول في مفاوضات لتحقيق عملية استقرار طويلة الامد في جنوب لبنان وعند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، والالتزام بالقرارات الدولية وباتفاق الهدنة والقرار1701".



بدوره، دعا لاكروا كل الاطراف الى "التهدئة، ودعم الجيش في الجنوب واستمرار التعاون بينه وبين الـ"يونيفيل" بشكل وثيق".