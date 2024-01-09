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الصحة العالمية: الأطقم الطبية والمرضى يفرون من مستشفيات جنوب غزة مع احتدام القتال
أخبار دولية
2024-01-09 | 08:27
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الصحة العالمية: الأطقم الطبية والمرضى يفرون من مستشفيات جنوب غزة مع احتدام القتال
عبّر مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية عن قلقهم إزاء احتمال انهيار المستشفيات في جنوب ووسط قطاع غزة مع فرار كثير من أفراد الأطقم الطبية والمرضى للنجاة بأرواحهم.
وقال شون كيسي منسق فرق الطوارئ الطبية لمنظمة الصحة العالمية tي غزة لمؤتمر صحفي في جنيف عبر رابط فيديو: "ما نراه حول مستشفى الأقصى ومن تكثيف للأعمال العدائية على مسافة قريبة جدا من مستشفى غزة الأوروبي و(مستشفى) ناصر يثير قلقا حقيقيا".
وأضاف: "لا يمكننا أن نخسر هذه المرافق الصحية. يجب حمايتها بكل تأكيد. إنها الخط الأخير من الرعاية الصحية الثانوية والأخيرة في غزة من الشمال إلى الجنوب، وهي تسقط مستشفى تلو الآخر".
وذكر أن المرضى يخاطرون بحياتهم كي يصلوا إلى المستشفيات في مدينة خان يونس بجنوب القطاع اليوم الثلاثاء بسبب استمرار القتال.
وقال: "العديد من العاملين في مستشفى ناصر بخان يونس انضموا أيضا إلى مئات الآلاف من سكان غزة المكدسين في الملاجئ في
أقصى جنوب القطاع". وقال إنه "لا يوجد سوى طبيب واحد لأكثر من 100 من مصابي الحروق هناك".
وأضاف: "لا نزال نرى أن النظام الصحي يعاني، ولا يستطيع العاملون في مجال الصحة الذهاب إلى أماكن عملهم لرعاية المرضى لأنهم يخشون على حياتهم. المرضى وعائلاتهم يخشون من الذهاب إلى المستشفيات لأنهم قد يموتون في الطريق".
وحذّر من أنه "نشهد انهيار المنظومة الصحية بوتيرة سريعة للغاية".
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