مقتل 14 عنصراً من قوات النظام بهجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في البادية السورية



قتل 14 عنصراً من قوات النظام على الأقل جراء هجوم مباغت شنّه تنظيم الدولة الإسلامية على حافلة عسكرية في وسط سوريا، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء.



وأوضح المرصد أن عناصر التنظيم "شنوا هجوماً دامياً على حافلة نقل عسكرية في بادية تدمر في ريف حمص الشرقي"، ما أسفر عن مقتل "14 عنصراً على الأقل من قوات النظام" وإصابة آخرين بجروح.