مقتل امرأة في ضربة أوكرانية على قرية حدودية روسية

قُتلت امرأة في قصف للقوات الأوكرانية على قرية حدودية مع روسيا، بحسب ما أفاد حاكم منطقة كورسك.



وقال رومان ستاروفويت، في منشور عبر منصة "تلغرام": "قُتلت امرأة بشظية" في قرية غورنال، مشيراً إلى أضرار طالت منزلين.