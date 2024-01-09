إصابات جراء حريق هائل بمصنع لمستحضرات التجميل في إيران

أفادت وكالة أنباء إرنا الإيرانية الرسمية باندلاع حريق هائل في مصنع لمستحضرات التجميل في بلدة بوسط إيران، مما أدى إلى انفجار أسفر عن عدة إصابات.



ولفتت الوكالة الى أنه تم نقل 23 من المصابين في الحادث الذي وقع في بلدة فرديس بإقليم البرز لتلقي الرعاية الطبية.