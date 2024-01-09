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باريس تعتبر توقيف فرنسي في أذربيجان تعسفيًا وتطالب بالإفراج عنه بدون تأخير

أخبار دولية
2024-01-09 | 10:43
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باريس تعتبر توقيف فرنسي في أذربيجان تعسفيًا وتطالب بالإفراج عنه بدون تأخير
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باريس تعتبر توقيف فرنسي في أذربيجان تعسفيًا وتطالب بالإفراج عنه بدون تأخير

اعتبرت باريس، أن توقيف أذربيجان للمواطن الفرنسي مارتن ريان بشبهة "التجسس" أمر "تعسفي" وطالبت بالإفراج الفوري عنه.
     
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة فرانس برس:"نؤكد اعتقال مواطننا من قبل السلطات الأذربيجانية منذ مطلع كانون الأول الماضي"، مضيفة "كما سبق أن أبلغنا السلطات الأذربيجانية، نعتبر هذا التوقيف تعسفيًا ونطالب بالإفراج بدون تأخير عن مواطننا".
     

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