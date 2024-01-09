إفراج مشروط عن إيرانية ألمانية معتقلة في إيران

السلطات الإيرانية أفرجت "موقتا" عن الألمانية الإيرانية ناهيد تقوي التي اعتقلت في طهران

أفرجت السلطات الإيرانية الثلاثاء "موقتا" عن الألمانية الإيرانية ناهيد تقوي التي اعتقلت في تشرين الأول 2020 في طهران، ووُضعتها في الإقامة الجبرية مع ارتداء سوار إلكتروني، حسبما أفادت ابنتها مريم كلارين على منصة "إكس".



وقالت كلارين إنه فرض على والدتها المحكومة بالسجن أكثر من عشر سنوات بتهمة الانتماء إلى مجموعة غير قانونية والدعاية ضد النظام "ارتداء سوار إلكتروني على كاحلها" والبقاء في محيط ألف متر حول شقتها في طهران، موضحة أنه "أفرج عنها موقتا".