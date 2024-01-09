اتحاد الصناعة الألماني يدعو الحكومة للانضمام للجهود العسكرية في البحر الأحمر

دعا اتحاد الصناعة الألماني حكومة برلين إلى تقديم دعم عسكري لتوفير الحماية للسفن بالبحر الأحمر محذرا من أن استمرار تعطل التجارة قد يؤدي إلى مشكلات في الإنتاج في أكبر اقتصاد في أوروبا.والبيان هو أقوى تعقيب من القطاع الصناعي الألماني على تأخيرات التوريد عبر واحد من أهم مسارات التجارة العالمية وما تعنيه بالنسبة للشركات والاستثمارات المحلية التي تعاني بالفعل من الركود.