ترامب يحذّر من خطر "فوضى" في الولايات المتحدة إذا استمرت الملاحقات بحقه

حذر دونالد ترامب الثلاثاء من أن استمرار الملاحقات بحقه بوصفه رئيسا سابقا والمرشح الجمهوري الأوفر حظا للانتخابات الرئاسية، قد يؤدي الى "فوضى" في الولايات المتحدة.



وصرح ترامب للصحافيين "اعتقد انه من الظلم بمكان أن يلاحق معارض سياسي من جانب وزارة العدل، وزارة العدل التابعة للرئيس الديمقراطي جو بايدن". وإذ اشار الى الاستطلاعات التي لا تصب في مصلحة الأخير كمرشح للانتخابات الرئاسية، أكد أن الملاحقات بحقه سياسية، قائلا: "ستعم البلاد الفوضى (...) إنها سابقة سيئة جدا".